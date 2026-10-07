Primoz Roglic esloveniarra eta Marlen Reusser suitzarra, Europako erlojupeko txapeldunak
Bestalde, Nienke Vinke holandarrak irabazi du emakumezkoen 23 urtez azpiko erlojupekoa. Paula Ostiz nafarra seigarren izan da. Gainera, Benjamin Noval asturiarra eta Alejandra Neira galiziarra kontinenteko txapeldun dira junior mailako erlojupekoan.
Primoz Roglic txirrindulari esloveniarrak eskuratu du urrea Ljubljanako (Eslovenia) Europako errepide txirrindularitza txapelketako gizonezkoen elite mailako erlojupekoan.
Roglicek etxean zale esloveniarren babes handia izan du. Tadej Pogacarren baja zela eta etxekoen ordezkaririk onena zen. Roglicek zilarrezko domina lortu zuen 2017ko Munduko Txapelketako erlojupekoan, baina gaurdaino inoiz ez da Europako Txapelketetako podiumera igo. Podiuma Bruno Armirai, 7.129 segundora, eta Maxime Decomble, 28.969 segundora, frantziarrek osatu dute.
Era berean, Marlen Reusser txirrindulari suitzarrak urrezko domina berri bat eskuratu du bere palmareserako Ljubljanako (Eslovenia) Europako errepide txirrindularitza txapelketan, emakumezkoen elite mailako erlojupekoan, 31minutu, 30 segundo eta 84 ehuneneko denborarekin.
Horrela, Movistar Teameko txirrindulariak bosgarren txapelketa kontinentala irabazi du erlojuaren aurka eta Ellen van Dijk nederlandarra atzean utzi du sailkapen historikoan. Herbeheretarra aurreneko lehen edizioetan gailendu zen (2016tik a 2019ra). Podiuma Demi Vollering herbeheretarrak (31:54.17) eta Juliette Berthet frantziarrak (32:40.97) osatu dute.
Paula Ostiz, seigarren 23 urtez azpiko erlojupekoan
Aurretik, Nienke Vinke holandarrak irabazi du 23 urtez azpiko emakumezkoen erlojupekoa, 32 minutu, 36 segundo eta 93 ehuneneko denborarekin, Megan Arens herrikidearen aurretik (33:13.71). Podiuma Viktoria Chladonova eslovakiarrak (33:19.04) osatu du. Paula Ostiz nafarra seigarren izan da (34:04.64).
Ostizek arazo fisikoekin hasi zuen urtea, eta bazekien zer zen Europako Txapelketa bat irabaztea, txapeldun kontinental bikoitza izan baitzen junior mailan, 2025ean. Ljubljanan, 23 urtez azpikoetan, lineako lasterketan zortzigarren postuarekin konformatu behar izan zuen, eta erlojupekoan lana hobetu du seigarren izateko.
Noval eta Neira, Europako txapeldunak junior mailan
Benjamin Noval asturiarra kontinenteko txapeldun da gizonezkoen junior mailako erlojupekoan, 29 minutu, 46 segundo eta 98 ehuneneko denborarekin. Bigarren Malthe Risbjerg danimarkarra izan da (29:47.01), hiru ehunen eskasera, eta hirugarren Vic de Smet belgikarra (29:54.64).
Noval bi aste lehenago Montrealen (Kanada) munduko junior txapeldun izan zen erlojupekoan zein lineako lasterketan. Novalen lehen postua Alejandra Neira galiziarraren urreari gehitu zaio emakumezkoen junior mailako erlojupekoan.
Europako txapelketako ibilbide guztiak 22,1 kilometroko zirkuitu baten inguruan antolatu dira, eta Mozjancarako igoera izan da protagonista (2,1 kilometro % 10,2ko batez besteko maldarekin, % 15,8ko aldapa batzuekin). Banakako erlojupeko probetan, zirkuituari itzuli bat eman diote txirrindulari guztiek.