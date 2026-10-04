El ciclista vasco del Euskaltel-Euskadi Xabier Berasategi ha sido segundo en el Tour de Vendée de 2026, este domingo, en Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Francia. En el esprint que ha decidido la 53ª edición de la carrera, el corredor de Olaberria solo ha sido superado por el francés del Cofidis Alexis Renard, que se ha adjudicado el triunfo.

De esta manera, el Euskaltel-Euskadi se impulsa en su lucha por acceder a uno de los 30 primeros puestos de la clasificación mundial.

También han firmado una buena actuación Gari Ugarte (Euskaltel-Euskadi), que ha sido undécimo, y Gotzon Martín (Euskaltel-Euskadi) y Ander Okamika (Caja Rural-Seguros RGA), que han entrado en el grupo de hombres que se han jugado la victoria.