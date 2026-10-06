Alex Aranburuk lepauztaia hautsita du, Coppa Bernocchi lasterketan izandako erorikoagatik, eta ez da berriro lehiatuko 2026an
Cofidiseko euskal txirrindularia probako esprintean jausi zen, astelehenean, eta, horren ondorioz, haustura du eskuin lepauztaian eta ertz iliakoan.
Alex Aranburu Cofidis taldeko euskal txirrindulariak lepauztaia hautsita du, Italian jokatutako Coppa Bernocchi lasterketan astelehenean izandako erorikoagatik, eta, ondorioz, ez da berriro lehiatuko 2026ko denboraldian. Hain zuzen ere, Aranburu proban erabakigarria izan zen esprintean jausi zen, eta, hori dela eta, haustura du eskuin lepauztaian, bai eta ertz iliakoan konposatutako haustura ere.
Cofidisek, sare sozialetan, Aranbururen lesioa deitoratu du. Noa Isidore Decathloneko ziklista frantziarrak lortu zuen garaipena lasterketan.
Bitartean, asteartean, Euskaltel-Euskadik puntu gehiago batu ditu, munduko sailkapeneko lehenengo hogeita hamar onenetan sartzeko lehian. Hain zuzen ere, Binche-Chimay-Binche lasterketan, Xabier Berasategi seigarren helmugaratu da, Hodei Muñoz hamargarren, Gari Ugarte hamahirugarren eta Gotzon Martin hamalaugarren. Hala, Euskaltel-Euskadik 70 puntu eskuratu ditu.
Grand Prix El Djazair lasterketan, bi etapa jokatuta, Iker Mintegi dabil lider, eta Danny van der Tuuk, lehen etapa irabazita, bigarren postuan dago, sailkapen nagusian.
Azkenik, nabarmentzeko modukoa da zein ondo aritu den Bahrain-Victoriouseko Pello Bilbao Vareseko Hiru Haranetako proban, seigarren postua lortu baitu.