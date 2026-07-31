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Donostiako Klasikoan arituko diren txirrindulariak eta taldeak aurkeztu dituzte

Iragarkia
Euskaltel Donostia Klasikoa
18:00 - 20:00
Euskal Euskadiko txirrindulariak. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Larunbat honetan Donostiako Klasikoa lehiatuko da. Bertan, Euskaltel-Euskadi, Caja Rural eta Kern Pharma euskal taldeak arituko dira, baita Pello Bilbao, Ion Izagirre edo Xabier Mikel Azparren euskal txirrindulariak ere, besteak beste. Honela joan da aurkezpen ekitaldia.

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