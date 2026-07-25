Ordiziako Klasikoa
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Guillermo Thomas Silvak irabazi du Ordiziako Klasikoa

Iragarkia
ordiziako klasikoa
18:00 - 20:00
Guillermo Thomas Silvak irabazi du Ordiziako Klasikoa. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

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Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) uruguaitarrak irabazi du Ordiziako 103. klasikoa, Igor Arrieta (UAE Emirates) nafarrari azken esprint estua irabazita. Joan zen urtean lasterketa bereganatu zuen Arrietak ezin izan du Silvaren abiadurarekin.

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