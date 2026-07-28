Remco Evenepoelek Donostiako Klasikoa laugarrenez irabaztea bilatuko du larunbat honetan
2019ko, 2022ko eta 2023ko irabazleak Giulio Ciccone, Bauke Mollema eta Mads Pedersenei gailendu beharko zaizkie, besteak beste. Primoz Roglic, Julian Alaphilippe, Enric Mas, Nairo Quintana eta Ion Izagirre ere izango dira irteeran.
Remco Evenepoel txirrindulari flandriarra faborito nagusia da larunbat honetan jokatuko den Donostiako Klasikoan, lasterketa hiru aldiz irabazi du eta. Proba astearte honetan aurkeztu dute Gipuzkoako hiriburuan. Lasterketa zuzenean emango dute ETB1ek eta kirolakeitb.eus-ek, 14:30etik aurrera.
Aurkezpena Donostiako udaletxean egin dute, Jon Insausti alkatea buru zela, erakundeak, babesleak eta antolatzaileak bertan zirela.
Ekitaldian, 2026ko ediziorako txirrindularien zerrenda bikainaren berri eman dute. Tropelean itzal luzeko zikliztak izango dira, eta 2019ko, 2022ko eta 2023ko irabazlearen, Evenepoelen, garaipena eragozten saiatuko dira.
Taldeek bidalitako behin-behineko zerrendan Bauke Mollema, Mads Pedersen eta iazko irabazle Giulio Ciccone daude.
Horrez gain, Primoz Roglic, Julian Alaphilippe, Enric Mas, Nairo Quintana eta Ion Izagirre txirrindulariak irteeran izango dira. Gainera, ormaiztegiarrak denboraldi honen ondoren agur esango dio txirrindularitzari, eta Donostiako helmugan distira egiteko aukera izango du azkenengoz.
Ibilbidea
Probaren azken zatian, tropelak Jaizkibel mendi mitikoa, Erlaitz gaina eta Murgil horma igo beharko ditu. Azken 60 kilometroetan % 20rainoko desnibela izango duten aldapek.
Hori galbahea erabakigarria izan zen iaz Giulio Cicconeren garaipenean, Marc Hirschirenean 2024an, edo Remco Evenepoelen garaipenetan.
Donostiako Klasikoak 45. edizioa beteko du, UCI World Tour maila gorena du, irabazleari 400 puntu banatzen dizkio. Flandriarra sari horren bila ariko da, orain bigarren postuan baitago, baina Tadej Pogacar liderrarengandik oso urrun.
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