DONOSTIAKO KLASIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Patxi Vila: “Tourretik nola datorren ikusita, faborito nagusia Evenepoel da”

Iragarkia
Patxi Vila Red Bull Bora
18:00 - 20:00
Patxi Vila, Red Bull – BORA – hansgrohe taldeko kirol-zuzendari laguntzailea.
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Red Bull – BORA – hansgrohe taldeko kirol-zuzendari laguntzaileak bere taldeak Frantziako Tourrean izandako jarduna aztertu du, baita larunbat honetan jokatuko den Donostiako Klasikoa irabazteko faborito nagusia den Remco Evenepoelen prestaketaren xehetasunak ere.

Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk Donostiako Klasikoa Txirrindularitza Remco Evenepoel

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X