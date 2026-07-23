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2026ko Donostiako Klasikorako taldeak baieztatuak dira

Donostiako Klasikoko 45. edizioa abuztuaren 1ean lehiatuko da. Bertan, 25 talde ezberdineko 175 txirrindularik parte hartuko dute garaipenaren bila.

Donostiako Klasikoan tropela
Donostia Klasikoko tropela; argazkia: Donostia Klasikoa
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

2026ko Donostiako Klasikorako taldeak baieztatuak dira. Lasterketaren 45. edizioa abuztuaren 1ean lehiatuko da, eta bertan, 25 talde ezberdinetako 175 txirrindularik parte hartuko dute garaipenaren bila.

25 talde horien artean, UCI World Tourreko 18 taldeak daude:

Alpecin–Premier Tech

Decathlon CMA CGM

EF Education–EasyPost

Groupama–FDJ United

Lidl–Trek

Lotto Intermarché

Movistar Team

Netcompany Ineos Cycling Team

NSN Cycling Team

Red Bull–Bora–hansgrohe

Soudal Quick-Step

Team Bahrain Victorious

Team Jayco AlUla

Team Picnic-PostNL

Team Visma-Lease a Bike

UAE Team Emirates XRG

Uno-X Mobility

XDS Astana Team

 

UCI sailkapena dela eta, UCI Pro Teameko hiru taldek izango dute Klasikoan parte hartzeko aukera:

Pinarello-Q36,5 Pro Cycling Team

Team Cofidis

Tudor Pro Cycling Team

 

Horretaz gain, antolatzaileek beste lau talde gonbidatu dituzte:

Burgos BH Burpellet

Caja Rural-Seguros RGA (Nafarroa)

Equipo Kern Pharma (Nafarroa)

Euskaltel-Euskadi

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