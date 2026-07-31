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Presentan a los corredores y equipos que competirán en la Clásica de San Sebastián

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Euskaltel Donostia Klasikoa
18:00 - 20:00
Ciclistas de Euskadi. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Donostiako Klasikoan arituko diren txirrindulariak eta taldeak aurkeztu dituzte
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KIROLAK EITB

Última actualización

Este sábado se disputa la Clásica de San Sebastián, en la que participarán los equipos vascos Euskaltel-Euskadi, Caja Rural y Kern Pharma, así como los ciclistas vascos Pello Bilbao, Ion Izagirre o Xabier Mikel Azparren, entre otros.

Otras competiciones de ciclismo Clásica San Sebastián Ciclismo Fundación Euskadi

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