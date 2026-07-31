Primoz Roglic baja izango da Donostiako Klasikoan eta Burgosko Itzulian, auto batek harrapatu baitu
Red Bull – BORA – hansgrohe taldeko txirrindulariak istripua izan du duela egun batzuk, esloveniarrak berak sare sozialetan baieztatu duenez.
Primoz Roglicek baja izango da Donostiako Klasikoan eta Burgosko Itzulian, duela pare bat egun entrenatzen ari zela auto batek harrapatu baitzuen, Red Bull – BORA – hansgrohe taldeko txirrindulari esloveniarrak bere sare sozialetan baieztatu duenez.
Ez du zauri larririk, baina egun batzuk geldirik eman behar izan ditu, erabat sendatzeko. Roglicek Espainiako Itzulian parte hartzeko asmoa du; beraz, hemendik aurrera lasterketa hori ahalik eta ondoen prestatzen saiatuko da.
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