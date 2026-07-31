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Primoz Roglic baja izango da Donostiako Klasikoan eta Burgosko Itzulian, auto batek harrapatu baitu

Red Bull – BORA – hansgrohe taldeko txirrindulariak istripua izan du duela egun batzuk, esloveniarrak berak sare sozialetan baieztatu duenez.

(Foto de ARCHIVO) Primož ROGLIC , Red Bull - BORA - hansgrohe, during the Tour de France 2025, UCI WorldTour cycling event, Stage 1, Lille Métropole - Lille Métropole (184,9 Km) on 5 July 2025 in Lille, France - Photo Stefano Cavasino / DPPI Stefano Cavasino / DPPI / AFP7 / Europa Press 05/7/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Primoz Roglic, Red Bull – BORA – hansgrohe taldeko txirrindularia. Argazkia: Europa Press.

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KIROLAK EITB

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Primoz Roglicek baja izango da Donostiako Klasikoan eta Burgosko Itzulian, duela pare bat egun entrenatzen ari zela auto batek harrapatu baitzuen, Red Bull – BORA – hansgrohe taldeko txirrindulari esloveniarrak bere sare sozialetan baieztatu duenez.

Ez du zauri larririk, baina egun batzuk geldirik eman behar izan ditu, erabat sendatzeko. Roglicek Espainiako Itzulian parte hartzeko asmoa du; beraz, hemendik aurrera lasterketa hori ahalik eta ondoen prestatzen saiatuko da.

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