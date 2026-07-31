DONOSTIAKO KLASIKOA
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Donostiako Klasikoak erakusleiho izaten jarraitzen du txirrindulari handientzat

Iragarkia
Giulio Ciccone, Donostiako Klasikoan.
18:00 - 20:00
Giulio Ciccone, Donostiako Klasikoan.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Donostiako Klasikoko parte-hartzaileen zerrendan izen ospetsuak agertzen dira. Michal Kwiatkowski edo Remco Evenepoel bezalako izarrek, besteak beste, Donostiako helmugan arrakasta errepikatzea bilatuko dute.

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