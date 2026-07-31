Txirrindularitza
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ZUZENEAN: Donostiako Klasikoa, Donostia-Donostia (221,1 km)

Iragarkia
DONOSTIAKO KLASIKOA
18:00 - 20:00
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DONOSTIAKO KLASIKOA
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Donostiako Klasikoaren 45. edizioaren zuzeneko emanaldia.

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