ESPAINIAKO TXIRRINDULARITZA TXAPELKETA

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Ayala Serrano, 23 urtez azpiko Espainiako txapelduna

Paula Ostiz nafarrak (Movistar) brontzezko domina lortu du UCI elite mailan, eta Maite Urteaga zumaiarrak (Eulen-Amenabar) bigarren bukatu du elite mailan, eguneko protagonistetako bat izan ondoren.

Ayala Serrano, en el medio, en el podio junto a Alba Codony y Leyre Almena.
Ayala Serrano, erdian, podiumean, Alba Codony eta Leyre Almenarekin batera. Argazkia: RFEC.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ayala Serrano txirrindulari gipuzkoarrak (Cantabria Deporte - Rio Miera) Espainiako Txapelketa irabazi du emakumezkoen 23 urtez azpikoen kategorian, Sabiñanigon (Huesca).

UCI elite mailako eta elite mailako 23 urtez azpiko emakumeak proba berean lehiatu dira. Proba absolutuan, Paula Ostiz (Movistar) txirrindulari nafarrak brontzezko domina lortu du, eta gipuzkoarra bederatzigarren postuan sailkatu da, Mireia Benitorengandik 1 minutu eta 25 segundora, baina bere adin mailako azkarrena izan da. Alba Codonyk (Massi-Baix Ter) eta Leyre Almenak (Rio Miera) osatu dute podiuma.

Bestalde, Maite Urteagak (Eulen-Amenabar) bigarren bukatu du elite mailan, eguneko protagonista nagusietako bat izan ostean. Zumaiarrak ihes egin du, eta 3 minutuko aldea lortu du, baina azken zatian harrapatu egin dute, eta azken aldapan, leher eginda, ezin izan dio eutsi faboritoen azken erasoari. Azkenean, esan bezala, bigarren amaitu du elite mailan, Sandra Alonsoren atzetik (Eneicat-Be Call).

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