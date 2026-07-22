Aurkezpena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Getxoko Zirkuituaren 81. edizioa abuztuaren 2an jokatuko da, eta Arkotxako horman izango du helmuga

Iragarkia
presentacion-80-Circuito-Getxo
18:00 - 20:00
Getxoko Zirkuituaren 81. edizioko aurkezpena. Irudia: EITB
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

172 kilometro pasatxoko ibilbideak, berritasun moduan, Pike mendia bi aldiz igoko dute. Iaz Isaac del Toro izan zen garaile. Aurten, besteak beste, Igor Arrieta, Alex Aranburu, Ion Izagirre eta Pello Bilbao izango dira irteeran.

Igor Arrieta Ion Izagirre Insausti Alex Aranburu Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk Getxoko Zirkuitua 2026 Txirrindularitza Pello Bilbao

Zure interesekoa izan daiteke

Ton Pidcock Andorran garaile
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Tom Pidcock esprintean nagusitu zaio Carlos Veronari Andorrako Klasikoan

Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) britainiarrak irabazi du Andorrako Klasikoaren bigarren edizioa, esprintean Carlos Verona (Lidl-Trek) garaituta, eta Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) estatubatuarra izan da hirugarren. Leedsko txirrindulariak 14. garaipen profesionala lortu du horrela, eta Mattias Skjelmose daniarraren lekukoa hartu du podiumeko maila gorenean. Ibilbidearen gogortasuna eta beroa nabarmendu dira gaurkoan Andorran.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X