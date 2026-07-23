Confirmados los equipos que participarán en la Clásica San Sebastián de 2026
Confirmados los equipos que participarán en la 45ª Clásica San Sebastián, esta se disputará el 1 de agosto. 175 ciclistas de 25 equipos distintos competirán por llevarse la victoria.
Entre los 25 equipos se encuentran los 18 de la UCI World Tour:
Alpecin–Premier Tech
Decathlon CMA CGM
EF Education–EasyPost
Groupama–FDJ United
Lidl–Trek
Lotto Intermarché
Movistar Team
Netcompany Ineos Cycling Team
NSN Cycling Team
Red Bull–Bora–hansgrohe
Soudal Quick-Step
Team Bahrain Victorious
Team Jayco AlUla
Team Picnic-PostNL
Team Visma-Lease a Bike
UAE Team Emirates XRG
Uno-X Mobility
XDS Astana Team
Debido al ranking UCI, tres equipos UCI Pro Team tienen la posibilidad de correr la Clásica, los tres estarán en la línea de salida de esta edición:
Pinarello-Q36,5 Pro Cycling Team
Team Cofidis
Tudor Pro Cycling Team
Además, la organización ha invitado a cuatro equipos más:
Burgos BH Burpellet
Caja Rural-Seguros RGA (Navarra)
Equipo Kern Pharma (Navarra)
Euskaltel-Euskadi
Te puede interesar
La 81 edición del Circuito de Getxo se disputará el 2 de agosto con salida en Bilbao y meta en Arkotxa
Un recorrido de poco más de 172 kilómetros que, como novedad, contará con dos ascensiones a Pike. El año pasado la carrera se saldó con victoria para Isaac del Toro y este año contará, entre otros, con Igor Arrieta, Alex Aranburu, Ion Izagirre y Pello Bilbao en la salida.
Perfiles y recorridos de todas las etapas de La Vuelta a Burgos 2026
La Vuelta a Burgos se disputará entre el 4 y el 8 de agosto, y comenzará en Gumiel de Izán, y concluirá en Lagunas de Neila. Las cinco etapas van a ser emitidas, en directo, por kirolakeitb.eus y ETB.
Igor Arrieta participará en la Clásica de Ordizia
La 103 edición de la Clásica de Ordizia se celebrará el 25 de julio. Los participantes tendrán que recorrer 167 kilómetros con las subidas a Abaltzisketa y Gaintza. Entre los favoritos aparecen Igor Arrieta, Jonathan Narváez, Antonio Morgado y Jon Barrenetxea, entre otros. La carrera se podrá seguir en EITB.
La Clásica San Sebastián presenta un recorrido diseñado para escaladores
La prueba, que este año cumple su 45 edición, contará con siete puertos puntuables y 221 kilómetros de recorrido, y tendrá un final protagonizado por los altos de Erlaitz (10 %) y Murgil (10 %), a escasos kilómetros de la meta en la capital donostiarra. Se correrá el 1 de agosto.
Urko Berrade logra el bronce en el Campeonato de España de ciclismo en ruta
El ciclista navarro del Kern Pharma ha sido protagonista en Sabiñánigo tras entrar en la fuga decisiva junto a Igor Arrieta (UAE) y pelear hasta el final por el oro. Marcel Camprubí (Pinarello Q36.5) se ha proclamado campeón de España, con Joel Nicolau (Caja Rural) segundo y Berrade tercero.
Ayala Serrano, campeona de España sub-23 en línea
En categoría elite UCI la navarra Paula Ostiz (Movistar) ha conseguido la medalla de bronce, mientras que en categoría elite la zumaiarra Maite Urteaga (Eulen-Amenabar) ha finalizado en segundo lugar después de ser una de las protagonistas del día.
Xabier Mikel Azparren, plata en el Campeonato de España de contrarreloj
El donostiarra ha quedado segundo a tan solo cuatro segundos de Pablo Castrillo, ganador de la prueba absoluta. Por su parte, en categoría élite, el zumaiarra Aitor Agirre ha ganado el oro.
Pogacar y Reusser se llevan el Tour de Suiza
El esloveno y la suiza han sabido defender el liderato con el que han llegado a la última etapa de la carrera para subirse a lo más alto del podio.
Philipsen arrebata a Aranburu el Baloise Belgium Tour en el último esprint
Alex Aranburu ha rozado la gloria en la Vuelta a Bélgica, donde ha perdido el liderato en la última etapa frente al belga Jasper Philipsen, que se ha impuesto al esprint en Hoeilaart y se ha llevado también la clasificación general por solo unos segundos.