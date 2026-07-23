Confirmados los equipos que participarán en la Clásica San Sebastián de 2026

Confirmados los equipos que participarán en la 45ª Clásica San Sebastián, esta se disputará el 1 de agosto. 175 ciclistas de 25 equipos distintos competirán por llevarse la victoria.

Entre los 25 equipos se encuentran los 18 de la UCI World Tour:

Alpecin–Premier Tech

Decathlon CMA CGM

EF Education–EasyPost

Groupama–FDJ United

Lidl–Trek

Lotto Intermarché

Movistar Team

Netcompany Ineos Cycling Team

NSN Cycling Team

Red Bull–Bora–hansgrohe

Soudal Quick-Step

Team Bahrain Victorious

Team Jayco AlUla

Team Picnic-PostNL

Team Visma-Lease a Bike

UAE Team Emirates XRG

Uno-X Mobility

XDS Astana Team

Debido al ranking UCI, tres equipos UCI Pro Team tienen la posibilidad de correr la Clásica, los tres estarán en la línea de salida de esta edición:

Pinarello-Q36,5 Pro Cycling Team

Team Cofidis

Tudor Pro Cycling Team

Además, la organización ha invitado a cuatro equipos más:

Burgos BH Burpellet

Caja Rural-Seguros RGA (Navarra)

Equipo Kern Pharma (Navarra)

Euskaltel-Euskadi