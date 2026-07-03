DONOSTIAKO KLASIKOA
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Donostiako Klasikoak eskalatzaileentzat diseinatutako ibilbidea aurkeztu du aurtengo edizioarako

2026koa 45. edizioa izango da, eta zazpi mendate puntuagarri eta 221 kilometroko ibilbideaizango ditu. Azken kilometroetan Erlaitz ( % 10) eta Murgil ( % 10) mendateak igo beharko dituzte, helmugatik gertu.

Donostiako Klasikoa ibilbidea
Donostia Klasikoaren profila eta ibilbidea. Argazkia: Donostiako Klasikoa.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Donostiako Klasikoak 45. edizioa beteko du aurten, eta 2026rako ibilbidea aurkeztu du. 221 kilometro eta zazpi mendate puntuagarrirekin, ibilbidea oso egokia da eskalatzaileentzat. Lasterketak iazko irabazlearen, Giulio Cicconeren, ondorengo baten bila dabil.

Horrela, Klasikoak, ohi bezala, Donostiako Boulevardetik irten eta Gipuzkoako lurralde historiko osoa zeharkatuko du, zazpi mendate igoz, eta, ezustekorik ezean, esprinterren eta errodadoreen garaipen-aukerak mugatuko ditu.

Zentzu horretan, probaren amaiera oso gogorra izango da; izan ere, Jaizkibel mendiaz gain, Erlaitz ( % 10) eta Murgil ( % 10) mendateak igo beharko dituzte, helmugatik kilometro gutxira.

Azken bost edizioetako garaileak, Nelson Powless amerikarra, Remco Evenepoel (2022an eta 2023an), Marc Hirschi suitzarra 2024an, eta Giulio Ciccone izan dira.

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Ton Pidcock Andorran garaile
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Tom Pidcock esprintean nagusitu zaio Carlos Veronari Andorrako Klasikoan

Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) britainiarrak irabazi du Andorrako Klasikoaren bigarren edizioa, esprintean Carlos Verona (Lidl-Trek) garaituta, eta Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) estatubatuarra izan da hirugarren. Leedsko txirrindulariak 14. garaipen profesionala lortu du horrela, eta Mattias Skjelmose daniarraren lekukoa hartu du podiumeko maila gorenean. Ibilbidearen gogortasuna eta beroa nabarmendu dira gaurkoan Andorran.

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