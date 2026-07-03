Donostiako Klasikoak eskalatzaileentzat diseinatutako ibilbidea aurkeztu du aurtengo edizioarako
2026koa 45. edizioa izango da, eta zazpi mendate puntuagarri eta 221 kilometroko ibilbideaizango ditu. Azken kilometroetan Erlaitz ( % 10) eta Murgil ( % 10) mendateak igo beharko dituzte, helmugatik gertu.
Donostiako Klasikoak 45. edizioa beteko du aurten, eta 2026rako ibilbidea aurkeztu du. 221 kilometro eta zazpi mendate puntuagarrirekin, ibilbidea oso egokia da eskalatzaileentzat. Lasterketak iazko irabazlearen, Giulio Cicconeren, ondorengo baten bila dabil.
Horrela, Klasikoak, ohi bezala, Donostiako Boulevardetik irten eta Gipuzkoako lurralde historiko osoa zeharkatuko du, zazpi mendate igoz, eta, ezustekorik ezean, esprinterren eta errodadoreen garaipen-aukerak mugatuko ditu.
Zentzu horretan, probaren amaiera oso gogorra izango da; izan ere, Jaizkibel mendiaz gain, Erlaitz ( % 10) eta Murgil ( % 10) mendateak igo beharko dituzte, helmugatik kilometro gutxira.
Azken bost edizioetako garaileak, Nelson Powless amerikarra, Remco Evenepoel (2022an eta 2023an), Marc Hirschi suitzarra 2024an, eta Giulio Ciccone izan dira.
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