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2026ko Burgosko Itzuliko etapa guztien profilak eta ibilbideak

2026ko Burgosko Itzulia abuztuaren 4aren eta 8aren artean lehiatuko da, Gumiel de Izanen hasi eta Lagunas de Neilan amaituta. Bost etapak kirolakeitb.eus-en eta ETBn izango dira zuzenean ikusgai.

Perfil etapa 1 Vuelta a Burgos 2026 portada noticia

Burgosko Itzuliko lehen etaparen profila.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Burgosko Itzulia abuztuaren 4an hasiko da, asteartez, Gumiel de Izanen, eta hurrengo larunbatean, abuztuak 8, amaituko da, Lagunas de Neilan. Lasterketak bost etapa izango ditu, eta EITBk zuzenean emango ditu kirolakeitb.eus eta ETBren bitartez.

Hauek dira Burgosko Itzuliko ibilbidea osatuko duten bost etapak:

1. etapa, abuztuak 4, asteartea: Gumiel de Izan-Burgos (165 kilometro)

2. etapa, abuztuak 5, asteazkena: Arcos de la Llana-Pineda de la sierra (178 kilometro)

3. etapa, abuztuak 6, osteguna: Merindad de Montija-Valle de Valdevezana (184 kilometro)

4. etapa, abuztuak 7, ostirala: Palazuelos de Muño-Briviesca (178 kilometro)

5. etapa, abuztuak 8, larunbata: Caleruega-Lagunas de Neila (137 kilometro) 

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