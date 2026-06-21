Pogacarrek eta Reusserrek irabazi dute Suitzako Tourra
Esloveniarrak eta suitzarrak azken etapa jokatu aurretik lortu duten lidergoa defendatu dute podiumeko maila gorenera igotzeko.
Tadej Pogacar (UAE) esloveniarrak eta Marlen Reusser (Movistar) suitzarrak irabazi dute Suitzako Tourra igande honetan, Villars-sur-Ollonen hasi eta bukatu den mendiko etapa nagusian.
Pogacarrek bosgarren eta azken etapa ere bereganatuta ziurtatu du garaipena, 150,7 kilometroko ibilbidean beste erakustaldi bat emanda.
Faboritoen taldetik salto egin du helmugatik 8 kilometrora, ihesaldian zihoazen txirrindulariak harrapatu ditu, azkena Lenny Martinez frantziarra, eta bakarrik helmugaratu da, 4 ordu, 12 minutu eta 24 segundoko denbora eginda. Bigarren sailkatua, txirrindulari frantziarra, 7 segundora iritsi da.
Sailkapen nagusia ez da mugitu, eta Pogacar, Richard Carapaz (EF) ekuadortarra eta Mathias Vacek (Lidl) txekiarra igo dira azken podiumera, ordena horretan.
Maila bereziko mendatearen bigarren igoeran, aldeari eutsi dio, UAEren kontrolpean, eta azken mendatearen hasierara heldu arte ez da mugimendurik izan. Quintana, Lenny Martinez eta Lemmen nabarmendu dira aurrean, Villars-sur-Ollon gainean jarritako helmugara heltzeko 9 kilometro falta zirenean.
Han abiatu da Pogacar. Inork ez du haren gurpilari jarraitzeko ahaleginik egin. Lenny Martinez izan da aurrean bizirik jarraitu den azken txirrindularia. Azkenean, baina, Pogacarrek Verbaeke, Quintana, Lemmen eta, azkenik, Martinez irentsi ditu, eta bera nagusitu da.
Reusser berriro nagusitu da etxean
Bestalde, Reusserrek bere hirugarren garaipena lortu du Suitzan, 100,4 kilometroko etapan nagusituta.
Reusserrek eta Elisa Longo Borghinik azken etapan lehia bizia izatea aurreikusten zen, baina Italiako txapeldunak egun garratza izan du eta podiumetik kanpo geratu da.
Suitzarrak, Kasia Niewiadoma (Canyon) poloniarrak eta Cedrine Kerbaol (EF Education) frantziarrak hartu dute protagonismoa. Faboritoek bero larria izan dute helmugara igotzeko azken kilometroetan.
Azkenean, Reusserrek 7 segundoko aldea atera die Kerbaol eta Niewiadoma, eta hirurak igo dira azken podiumera.
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