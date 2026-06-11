Auvernia-Rodano-Tour de los Alpes
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Van Aert se lleva la quinta etapa en un sprint masivo

Van Aert
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Esprint jendetsu batean bereganatu du Van Aertek bosgarren etapa
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Wout Van Aert (Team Visma) se ha impuesto en la cuarta etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes. Un sprint masivo ha decidido el resultado de hoy, el belga ha sido superior al resto y ha conseguido su segunda victoria de la temporada, en Montrond-les-Bains.

Wout van Aert Ciclismo Tour Auvergne-Rhône-Alpes Otras competiciones de ciclismo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X