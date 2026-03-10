PARIS-NIZA
Así han llegado a meta los tres primeros equipos de la contrarreloj por equipos de la París-Niza

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Horrela helmugaratu dira Paris-Nizako taldekako erlojupeko lehenengo hiru taldeak
El INEOS Grenadiers ha ganado la contrarreloj por equipos de la París-Niza. En esta tercera etapa, el Lidl-Trek ha quedado segundo y Decathlon tercero. En la general triunfa Juan Ayuso.

