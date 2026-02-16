Tim Wellens flandiarrak Paraiso Interior klasikoa irabazi du Jaenen
UAE taldeko txirrindulariak helmugatik urrun jo du erasoa, hainbat lur-tarte gainditu ditu eta helmugako zuzengunera bakarrik iristeko gai izan da Jaenen lortutako lehen garaipena ospatzeko, bost saiakeraren ostean.
Tim Wellens (UAE) flandiarrak, bere bosgarren parte-hartzean, Urrezko Oliba irabazi du Paraiso Interior klasikoan, Jaenen (Andaluzia). Bere ihesaldiak alferrikakoa egin ditu atzetik zetozen aurkarien saiakerak, tartean faboritoetako bat, Tom Pidcock, bigarren sailkatua.
Wellensek (Sint Truiden, 31 urte) helmugatik urrun jo du erasoa, olibondo eremu handien artetik hainbat lur-tarte zeharkatu ditu eta helmugako zuzengunera bakarrik iristeko gai izan da lasterketa honetan bere lehen garaipena ospatzeko, bost saiakeraren ondoren.
Aurkarien mehatxurik gabe besoak altxatu ditu Ubedan (Jaen) 3 ordu, 29 minutu eta 30 segundoko denborarekin, batez beste 44,2 kilometro orduko abiaduran. Azkenean garaipena erdietsi du, aurretik, bigarren, hirugarren eta laugarren sailkatu ondoren. 48 segundora sartu dira Pidcock eta Jan Christen UAEko suitzarra, baina azken hori lasterketatik kanporatu dute helmugako zuzengunean egindako maniobragatik.
Eurekin batera Van Gils Red Bull Bora taldeko txirrindularia heldu da, baina belgikarrak eroriko ikaragarria izan du helmugatik 50 metro eskasera. Beranduxeago talde batean, Ivan Romeo (Movistar) bosgarren, Pello Bilbao (Bahrain) zazpigarren, eta Igor Arrieta (UAE) zortzigarren helmugaratu dira.
Van Gilsen eroriko izugarria Jaen Paraiso Interior klasikoaren helmugako zuzengunean
Red Bull Bora taldeko txirrindulari belgikarrak erorikoa izan du helmugatik 50 metro eskasera. Jan Christen UAEko suitzarra lasterketatik kanporatu dute bere maniobragatik.
Jaen Paraiso Interior Klasikoaren V. edizioa astelehenean, Tom Pidcock faborito nagusi dela
Lasterketaren zati handi bat Ubeda inguruko olibadiak zeharkatzen dituzten bideetan zehar igarotzen da, 169 kilometroko ibilbidea eginda. Klasikoa EITBn jarraitu ahal izango da, zuzenean, 15:30etatik aurrera.
2026ko Proventzako Tourra, ibilbideak eta taldeak
Lasterketak hiru etapa ditu eta guztia 559,5 kilometro egin beharko ditu tropelak.
Txomin Juaristik lepauztaia hautsi du Valentziako Voltan izandako eroriko baten ondorioz
Txirrindulariari proba medikoak egin behar izan dizkiote Valentziako itzuliko lehen etapan izandako istripuaren ostean.
Arianna Fidanzak Pionera Race lasterketa irabazi du, eta Laboral Kutxa-Euskadik 9 garaipen daramatza 2026an
Txirrindulari italiarrak Laura Asencio (Ma Petite Entreprise) eta Oda Ane Gissinger (Hitec) menderatu ditu esprintean, eta ordena horretan helmugaratu dira, bigarren eta hirugarren bukatzeko. Horrenbestez, euskal taldeak 9 garaipen eskuratu ditu jada denboraldi honetan.
Van der Poelek historia egin du munduko ziklo-kros txapelketa zortzigarrenez irabazita
Cristiano Ronaldoren "siiiiiiii" ospetsua oihukatuz sartu da lehen postuan helmugan, zirkuituari eman beharreko 8 itzuliak osatzeko 1:00.25eko denbora eginda.
Caja Rural-Seguros RGAk 2026ko Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourrean parte hartuko du
Dauphine Kriteriumen izen berria da. Lasterketa ekainaren 7tik 14ra bitartean jokatuko dute.
Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA eta Kern Pharma Jaen Paraiso Interior Klasikoan egonen dira, otsailaren 16an
EITBk zuzenean emanen du lasterketa; Mikel Landa eta Pello Bilbao ere arituko dira proban.
Van't Geloofek esprintean Laboral Kutxa-Euskadiri zortzigarren garaipena eman dio El Salvadorren
Herbehereetako txirrindulariak irabazi du Grand Prix Oriente lasterketa. Tropeleko azkarrena izan da 76 kilometroko ibilbidean, Usulutan hiriko helmugan.