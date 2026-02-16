STERRATO LASTERKETA

Tim Wellens flandiarrak Paraiso Interior klasikoa irabazi du Jaenen

UAE taldeko txirrindulariak helmugatik urrun jo du erasoa, hainbat lur-tarte gainditu ditu eta helmugako zuzengunera bakarrik iristeko gai izan da Jaenen lortutako lehen garaipena ospatzeko, bost saiakeraren ostean.

Tim Wellens (UAE) helmugan. Argazkia: Europa Press

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Tim Wellens (UAE) flandiarrak, bere bosgarren parte-hartzean, Urrezko Oliba irabazi du Paraiso Interior klasikoan, Jaenen (Andaluzia). Bere ihesaldiak alferrikakoa egin ditu atzetik zetozen aurkarien saiakerak, tartean faboritoetako bat, Tom Pidcock, bigarren sailkatua.

Wellensek (Sint Truiden, 31 urte) helmugatik urrun jo du erasoa, olibondo eremu handien artetik hainbat lur-tarte zeharkatu ditu eta helmugako zuzengunera bakarrik iristeko gai izan da lasterketa honetan bere lehen garaipena ospatzeko, bost saiakeraren ondoren.

Aurkarien mehatxurik gabe besoak altxatu ditu Ubedan (Jaen) 3 ordu, 29 minutu eta 30 segundoko denborarekin, batez beste 44,2 kilometro orduko abiaduran. Azkenean garaipena erdietsi du, aurretik, bigarren, hirugarren eta laugarren sailkatu ondoren. 48 segundora sartu dira Pidcock eta Jan Christen UAEko suitzarra, baina azken hori lasterketatik kanporatu dute helmugako zuzengunean egindako maniobragatik.

Eurekin batera Van Gils Red Bull Bora taldeko txirrindularia heldu da, baina belgikarrak eroriko ikaragarria izan du helmugatik 50 metro eskasera. Beranduxeago talde batean, Ivan Romeo (Movistar) bosgarren, Pello Bilbao (Bahrain) zazpigarren, eta Igor Arrieta (UAE) zortzigarren helmugaratu dira.

Van Gilsen eroriko izugarria Jaen Paraiso Interior klasikoaren helmugako zuzengunean

SAILKAPENA

