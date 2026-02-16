STERRATO LASTERKETA

Van Gilsen eroriko izugarria Jaen Paraiso Interior klasikoaren helmugako zuzengunean

Red Bull Bora taldeko Van Gils belgikarra, lurrean minduta. Irudia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Red Bull Bora taldeko txirrindulari belgikarrak erorikoa izan du helmugatik 50 metro eskasera. Jan Christen UAEko suitzarra lasterketatik kanporatu dute bere maniobragatik.

Tim Wellens (UAE) belgikarrak irabazi du Jaengo Barne Paradisuko Klasikoa
