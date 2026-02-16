Jaengo klasikoa
Tim Wellens, jaun eta jabe olibondo artean

Tim-Wellens-Jaen-Paraiso-Interior-clasica
18:00 - 20:00
Tim Wellens (UAE), Helmugan. Argazkia: Europa Press
EITB

Flandiarrak, bere bosgarren parte-hartzean, Urrezko Oliba irabazi du Paraiso Interior klasikoan, Jaenen (Andaluzia). Bere ihesaldiak alferrikakoa egin ditu atzetik zetozen aurkarien saiakerak, tartean faboritoetako bat, Tom Pidcock, bigarren sailkatua.

Tim Wellens (UAE) belgikarrak irabazi du Jaen Paraiso Interior klasikoa
Bideoa: Van Gilsen erorikoa Jaen Paraiso Interior 2026 klasikoko helmugan
