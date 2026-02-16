Carrera del sterrato
El belga Tim Wellens se corona en la Clásica de Jaén Paraíso Interior con la Aceituna de Oro

El corredor del equipo UAE ha atacado lejos de meta, ha superado varios tramos de tierra y ha sido capaz de presentarse en la recta de meta con tiempo para celebrar su primer triunfo en Jaén tras de cinco intentos.
Tim Wellens (UAE) en línea de meta. Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: Tim Wellens (UAE) belgikarrak irabazi du Jaen Paraiso Interior klasikoa
AGENCIAS | EITB

AGENCIAS | EITB

Última actualización

El campeón belga Tim Wellens (UAE), en su quinta participación, se ha coronado con la Aceituna de Oro en la Clásica de Jaén Paraíso Interior, con una escapada que ha hecho inútil la persecución de los rivales, entre ellos el británico y uno de los favoritos Tom Pidcock, segundo clasificado.

Wellens (Sint Truiden, 31 años) ha atacado lejos de meta, ha superado varios tramos de tierra entre las grandes extensiones de olivos y ha sido capaz de presentarse en la recta de meta con tiempo para celebrar su primer triunfo en Jaén después de cinco intentos.

No ha habido quinto malo para Wellens. Brazos en alto, sin acecho de los rivales, ha levantado los brazos en la monumental Úbeda con un tiempo de 3h.29.30, a una media de 44,2 km/hora. Por fin primero, después de haber logrado la segundo, tercera y cuarta plazas. A 48 segundos entraron Pidcock y el suizo del UAE Jan Christen, pero este último ha sido finalmente descalificado por su maniobra en la recta de meta.

Junto a ellos llegaba el corredor del Red Bull Bora Van Gils, pero el belga ha sufrido una aparatosa caída a escasos 50 metros de la línea de meta.  En un grupo más rezagado ha entrado, dentro del top ten, Iván Romeo (Movistar), quinto, Pello Bilbao (Bahrain), séptimo, e Igor Arrieta (UAE), octavo.

CLASIFICACIÓN

