PARAÍSO INTERIOR

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Exhibición de Tim Wellens en los olivos de Jaén

Tim-Wellens-Jaen-Paraiso-Interior-clasica
18:00 - 20:00

Tim Wellens (UAE), en línea de meta. Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: Bideoa: Tim Wellens UAEko txirrindulariak Jaen Paraiso Interior klasikoa irabazi du
author image

EITB

Última actualización

El flamenco, en su quinta participación, ha ganado la Oliva de Oro en la clásica  Jaén Paraíso Interior. Su escapada ha hecho inútiles los intentos de los rivales que le perseguían, entre ellos uno de los favoritos, Tom Pidcock, segundo clasificado.

El belga Tim Wellens (UAE) se impuso en la clásica Jaén Paraíso Interior
Vídeo: Caída de Van Gilsen en la meta de la clásica Jaén Paraíso Interior 2026
UCI World Tour Otras competiciones de ciclismo Ciclismo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X