Hirugarren garaipena
Catalina Soto Laboral Kutxa-Euskadi taldeko txirrindulariak irabazi du El Salvadorreko Tourreko hirugarren etapa

Euskal taldearen hirugarren garaipena da lasterketan, Sotok berak atariko etapa bereganatu baitzuen, eta Marjolein Vant Geloof Herbeheretako txirrindulariak aurreneko etapa.

Catalina Sotok bere bigarren garaipena erdietsi du El Salvadorreko Tourrean. Irudia: Laboral Kutxa-Euskadi

author image

EITB

Azken eguneratzea

Catalina Soto Laboral Kutxa-Euskadi taldeko txirrindulariak irabazi du gaur 89 kilometroko ibilbidea izan duen El Salvadorreko Tourreko hirugarren etapa.

"Lasterketa egun osoan kontrolatu ondoren, Yana Kuskovarekin ihesaldi garrantzitsua sortu ondoren, taldea etapa errematatzeko gai izan da, eta merezitako garaipena lortu du Cata Sotoren eskutik", azaldu du Laboral Kutxa-Euskadik.

Taldearen hirugarren garaipena da El Salvadorren, Soto igandean jokatutako atariko etapan gailendu baitzen, eta Marjolein Vant Geloof bere taldekideak irabazi zuen lasterketako aurreneko etapa.

Catalina Soto del Laboral Kutxa-Euskadik irabazi du El Salvadorreko 2026ko Tourraren atarikoa
Emakume kirolariak Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk Txirrindularitza

Aitor Hernandez eta Irati Aranguren
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Irati Aranguren eta Aitor Hernandez, Euskadiko ziklo-kros txapeldun

Euskadiko ziklo-kros txapelketa eta Segurako bosgarren ziklo-kros saria jokatu dira igande honetan. Emakumezkoetan, Irati Aranguren izan da nagusi Segurako lokatzetan. 18 urteko usurbildarra profesionaletan arituko da datorren urtean Laboral Kutxa Euskadi taldean.   Gizonezkoetan, Ismael Esteban kantabriarrak irabazi du Segurako ziklo-kros saria. Euskadiko txapela, berriz, bigarren izan den Aitor Hernandez ermuarrarentzat izan da.    

