Catalina Soto Laboral Kutxa-Euskadi taldeko txirrindulariak irabazi du El Salvadorko Tourraren atarikoa

Txirrindulari gaztea San Salvadorko erdigune historikoan korritutako 2,7 kilometroko ibilbidean nagusitu da, 3 minutu eta 48 segundoko denbora eginda, eta taldearen lehen garaipena lortu du UCIren lasterketa batean.

Catalina Soto

Catalina Soto. Argazkia: @LABORALkTeam

author image

EITB

Azken eguneratzea

Catalina Soto, Laboral Kutxako txirrindularia, nagusitu da El Salvadorko Tourreko lehen etapan. 

Txirrindulari gaztea San Salvadorko erdigune historikoan korritutako 2,7 kilometroko ibilbidean nagusitu da, 3 minutu eta 48 segundoko denbora eginda, eta taldearen lehen garaipena lortu du UCIren lasterketa batean.

Sotok indarra eta kontzentrazioa erakutsi ditu ibilbide osoan zehar, eta argi utzi du Laboral Kutxa indartsu eta prest iritsi dela nazioarteko lehiaketara.

El Salvadorko Tourrak aurrera jarraituko du datozen egunetan, eta herrialdeko hainbat eskualde zeharkatuko ditu.

