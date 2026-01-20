“Después de haber controlado la carrera todo el día, de haber generado una fuga clave con Yana Kuskova, el equipo ha sido capaz de rematar y se ha llevado un triunfo muy merecido de la mano de Cata Soto”, ha explicado el Laboral Kutxa-Euskadi.

Soto ya se impuso en la etapa prólogo disputada el pasado domingo. Además, su compañera de equipo, la neerlandesa Marjolein Vant Geloof, se llevó la primera etapa de la ronda.