Catalina Soto del Laboral Kutxa-Euskadi se impone en la tercera etapa del Tour de El Salvador
Catalina Soto, ciclista del Laboral Kutxa-Euskadi, ha ganado hoy la tercera etapa del Tour del Salvador de 89 kilómetros de recorrido, según ha informado el equipo.
“Después de haber controlado la carrera todo el día, de haber generado una fuga clave con Yana Kuskova, el equipo ha sido capaz de rematar y se ha llevado un triunfo muy merecido de la mano de Cata Soto”, ha explicado el Laboral Kutxa-Euskadi.
Soto ya se impuso en la etapa prólogo disputada el pasado domingo. Además, su compañera de equipo, la neerlandesa Marjolein Vant Geloof, se llevó la primera etapa de la ronda.
Mikel Landa y los equipos Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma estarán en la Volta a Catalunya de 2026
La carrera se disputará del 23 al 29 de marzo. También estarán, entre otros, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Joao Almeida, Florian Lipowitz y Tom Pidcock.
Catalina Soto del Laboral Kutxa-Euskadi gana el Prólogo del Tour de El Salvador 2026
La joven ciclista se ha impuesto en el Prólogo Centro Histórico de 2,7 km en San Salvador, con un tiempo de 3:48 minutos, logrando así el primer triunfo UCI del equipo en esta edición.
Mikel Landa y Pello Bilbao estarán en la Clásica Jaén Paraíso Interior, el 16 de febrero
Los dos ciclistas vascos van a participar en la carrera, que, en sus 169 kilómetros, combina el asfalto con tramos sobre tierra.
Irati Aranguren y Aitor Hernández, campeones de Euskadi de ciclocross
Esta mañana se ha celebrado el Campeonato de Euskadi de Ciclocross en Segura. En un circuito de 2.700 metros y un día fantástico, en féminas la victoria ha sido para Irati Aranguren. La ciclista de Usurbil de 18 años, debutará el año que viene en profesionales de la mano de Laboral Kutxa Euskadi. En categoría masculina, Ismael Esteban ha sido el más rápido y se ha llevado la quinta edición del gran premio de Segura. La txapela del Campeonato de Euskadi ha sido para Aitor Hernández que ha llegado en segundo lugar. Es el séptimo título de Euskadi para el corredor de Ermua.
Itzulia Basque Country 2026 se disputará del 6 al 11 de abril y la Clásica de San Sebastián el 1 de agosto
Además, la Itzulia Women tendrá lugar del 15 al 17 de mayo.
Usoa Ostolaza acaba segunda en la Vuelta a Andalucía
La ciclista de Zarautz ha mantenido una dura pugna hasta el final con la británica Cat Ferguson (Movistar), quien se ha llevado la carrera.
Pogacar hace historia en la "Clásica de las hojas muertas"
El ciclista esloveno ha conquistado este sábado su quinta victoria consecutiva en Il Lombardía, firmando un nuevo hito en la historia del ciclismo.
Pogacar se corona campeón de Europa en ruta con una nueva exhibición
El esloveno ha terminado la carrera con un tiempo de 4 horas, 59 minutos y 29 segundos, a un promedio de 40,57 km/h y con una ventaja de 30 segundos sobre Evenepoel y 3.41 respecto a Seixas.
Pogacar revalida su arcoíris con una nueva exhibición
El esloveno ha terminado la carrera con un tiempo de 6 horas, 21 minutos y 20 segundos, a un promedio de 42,089 km/h, y una ventaja de 1.28 sobre su gran rival Remco Evenepoel, quien ha logrado la plata.