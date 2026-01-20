Tercer triunfo
Catalina Soto del Laboral Kutxa-Euskadi se impone en la tercera etapa del Tour de El Salvador

Es la tercera victoria parcial del equipo vasco en la ronda tras las conseguidas por la propia Soto en la etapa prólogo y la neerlandesa Marjolein Vant Geloof en la primera etapa.
Catalina Soto se impone en la tercera etapa del Tour de El Salvador. Imagen: Laboral Kutxa-Euskadi

author image

EITB

Última actualización

Catalina Soto, ciclista del Laboral Kutxa-Euskadi, ha ganado hoy la tercera etapa del Tour del Salvador de 89 kilómetros de recorrido, según ha informado el equipo.

“Después de haber controlado la carrera todo el día, de haber generado una fuga clave con Yana Kuskova, el equipo ha sido capaz de rematar y se ha llevado un triunfo muy merecido de la mano de Cata Soto”, ha explicado el Laboral Kutxa-Euskadi.

Soto ya se impuso en la etapa prólogo disputada el pasado domingo. Además, su compañera de equipo, la neerlandesa Marjolein Vant Geloof, se llevó la primera etapa de la ronda.

Catalina Soto del Laboral Kutxa-Euskadi gana el prólogo del Tour de El Salvador 2026
