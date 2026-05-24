Fredrik Dversnes nagusitu den Italiako Giroko 15. etapako azken kilometroa
Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X) norvegiarrak eta Mirco Maestri (Polti) eta Martin Marcellusi (Bardiani) italiarrek esprintean erabaki dute Italiako Giroko 15. etaparen irabazlea. Dversnes gailendu da, lasterketa osoa ihesaldian eman ondoren.
Frederik Dversnes norvegiarrak garaipen handia lortu du Milanen, ihesaldia azkeneraino eramanda
Martin Marcellusi (Bardiani), Mattia Bais (Polti), Mirco Maestri (Polti) eta Frederik Deversnes (Uno-X) txirrindulariek helmugaraino eraman dute eguneko ihesladia. Tropelak ezin izan ditu harrapatu, eta esprintean txirrindulari norvegiarra gailendu da.
Arrieta, mendiko maillotaz: “Vingegaard dagoen bezala, zaila da"
Igor Arrieta (UAE) eguneko ihesaldian izan da Giroko 14. etapan. Azken 13 kilometroetan atzean geratzen hasi da, eta 23. postuan bukatu du etapa. Mendiko maillota lortzeko borrokan jarraitzen du, baina, Vingegaarden sasoia ikusita, zaila izango dela onartu du.
Pilako igoerako azken kilometroak:Vingegaard garaile eta sailkapeneko lider
Igor Arrieta eguneko ihesaldian sartu da, baina helmugarako 13 kilometro falta izan direnean atzean geratzen hasi da. Markel Belokik, bere aldetik, ezin izan du faborito nagusien erritmoa jarraitu.
Vingegaard gailendu da Pilan, eta Italiako Giroko maglia arrosa eskuratu du
Visma-Lease a Bike taldeko txirrindulari danimarkarrak, horrenbestez, hiru etapa garaipen daramatza Giro honetan, eta, gainera, sailkapen nagusiko lider jarri da; izan ere, Afonso Eulalio, lehen tokian hamar egun eman ostean, atzean gelditu da etapako azken mendatean.
Airbaga erropan, eroriz gero kalteak arintzeko babes-neurria txirrindularitzan
Txirrindularitzan beti izan dira erorikoak, baina ziklistak gero eta azkarrago joaten dira eta horrek gero eta eroriko gehiago eragiten ditu. Hori dela eta, arropa artean airbaga jartzea ikertzen ari dira.
Alberto Bettiol gailendu da Verbanian, eta Afonso Eulaliok lidergoari eutsi dio
XDS Astana taldeko txirrindulari italiarrak irabazi du 'Corsa Rosa' lasterketako 13. etapa, Alessandrian hasita 189 kilometroko ibilbidea izan duena, Ungiascako azken igoeratik bakarrik igaro ostean. Afonso Eulalio portugesak, berriz, liderraren maglia arrosari eutsi dio goi mendia iritsi aurretik.
Alberto Bettiolen azken erasoa eta garaipena Italiako Giroko 13. etapan
Alberto Bettiol (Astana) italiarrak irabazi du Italiako Giroko 13. etapa, Alessandria eta Verbania artean (189 kilometro). Italiarra eguneko ihesladian sartu da eta helmugatik 14 kilometrora erasoa jo du bera bakarrik helmugara iristeko.