ITALIAKO GIROA – 8. ETAPA

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Volleringek irabazi du Giroko etapa nagusia, eta Van der Breggenek lidertzari eutsi dio

Izotzezko plaka bat errepidera erortzeko arriskuagatik, etapa laburtu egin behar izan dute, eta lasterketa Finestre mendatean bukatu da, ondorengo jaitsiera eta Sestriererako azken igoera bertan behera utzita.

Demi Vollering - Italiako Giroa - 8. etapa

Demi Volleringek irabazi du Giroko 8. etapa. Argazkia: Giro d'Italia Women

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AGENTZIAK | KIROLAK EITB

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Demi Vollering (FDJ-Suez) herbeheretarrak irabazi du Italiako Giroko 8. etapa. Lasterketa Rivolin abiatu da eta Sestriere gainean bukatu behar zen, txirrindulariek 106 kilometro egin eta gero. Alabaina, azken orduan etapa laburtu egin behar izan dute, segurtasun arrazoiak tarteko, eta lasterketa Colle delle Finestre mendatean amaitu da.

Edonola ere, Anna van der Breggenek lidertzari ondo eutsi dio, maglia arrosa jantzita lehiatuko du igandean Giroko azken etapa.

Volleringen atzetik, Isabella Holmgren (Lidl) eta Antonia Niedermaier (Canyon) sartu dira, hurrenez hurren, helmuga inprobisatuan. Van der Breggen laugarren sailkatu da. Antolatzaileek erabaki dute denbora bera ematea lauei eta, horrenbestez, sailkapen nagusian ez da aparteko aldaketarik izan. Hori bai, Volleringek 10 segundoko gainsaria jaso du, eta, ondorioz, liderrarekiko aldea minutu batetik 50 segundora murriztu du.   

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Emakume kirolariak Txirrindularitza Italiako Giroa Demi Vollering

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