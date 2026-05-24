Giro de Italia - 15ª etapa
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Último kilómetro de la 15ª etapa del Giro de Italia ganada por Fredrik Dversnes

Giro etapa 15
18:00 - 20:00
Dversnes en el sprint final. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Fredrik Dversnes nagusitu den Italiako Giroko 15. etapako azken kilometroa
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KIROLAK EITB

Última actualización

El noruego Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X) y los italianos Mirco Maestri (Polti) y Martin Marcellusi (Bardiani) han decidido al esprint el ganador de la 15ª etapa del Giro de Italia, en la que Dversnes se ha impuesto tras pasar toda la carrera en escapada.

UCI World Tour Ciclismo Giro de Italia

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