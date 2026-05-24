Último kilómetro de la 15ª etapa del Giro de Italia ganada por Fredrik Dversnes
El noruego Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X) y los italianos Mirco Maestri (Polti) y Martin Marcellusi (Bardiani) han decidido al esprint el ganador de la 15ª etapa del Giro de Italia, en la que Dversnes se ha impuesto tras pasar toda la carrera en escapada.
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