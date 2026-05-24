Último kilómetro de la 15ª etapa del Giro de Italia ganada por Fredrik Dversnes

El ciclista italiano del XDS Astana se ha impuesto en la decimotercera jornada de la 'Corsa Rosa', un recorrido de 189 kilómetros con salida en Alessandria, tras marcharse en solitario en la última ascensión a Ungiasca. Mientras, el portugués Afonso Eulálio ha logrado retener la maglia rosa de líder antes de la llegada de la alta montaña.