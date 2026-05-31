Honela geratu da 2026ko Italiako Giroko podiuma

ROME (Italy), 31/05/2026.- (L-R) Second place Austrian rider Felix Gall of Decathlon CMA CGM Team, winner Danish rider Jonas Vingegaard of Team Visma-Lease A Bike with his two children, and third place Australian rider Jay Hindley of Red Bull-Bora-Hansgrohe team at Giro d'Italia during the awards ceremony after the Giro d'Italia cycling tour, in Rome, Italy, 31 May 2026. (Ciclismo, Decatlón, Italia, Roma) EFE/EPA/FABIO CIMAGLIA
Giroko podiuma.
Jonas Vingegaard (Visma) izan da 2026ko Italiako Giroko irabazlea. Felix Gall (Decathlon) bigarren izan da eta Jai Hindlay (Red Bull) hirugarren. Bestalde, Afonso Eulaliok (Bahrain) gazte onenaren maillota irabazi du, Giulio Cicconek (Lidl-Trek) eskalatzaileena eta Paul Magnierrek (Soudal) puntuena.

