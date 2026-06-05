ITALIAKO GIROA - 7. ETAPA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Celia Gery gailendu da esprintean, eta liderrak erorikoa izan du

Elisa Longo Borghinik (UAE) 5 segundo kendu dizkio Anna van der Breggeni (SD Worx), horrek izan duen sustoa aprobetxatuta.

Célia Gery se impone al sprint en la séptima etapa

Célia Geryk altxatu ditu besoak helmugan. Argazkia: Giro d'Italia Women.

author image

AGENTZIAK | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Célia Gery (FDJ-Suez) txirrindulari frantziarrak irabazi du, esprintean, ostiral honetan emakumezkoen Italiako Giroko zazpigarren etapa, 159 kilometroko ibilbidea izan duena eta Sorbolo Mezzani eta Salice Terme herrien artean jokatutakoa, eguneko mendate bakarraren jaitsieran ihesean zihoan taldea harrapatu ondoren.

Sailkapen nagusian, Elisa Longo Borghini (UAE) italiarrak 5 segundo kendu dizkio Anna van der Breggen (SD Worx) liderrari, helmugarako 50 kilometrora erorikoa izan baitu.

Pietragavina, helmugatik 30 kilometrora zegoen hirugarren mailako mendatea, zen gaurko igoera zail bakarra txirrindularientzat. Gainerako ibilibidea laua izan da, eta horrek bukaera esprintean amaitzea ahalbidetu du. 

Gaurko etaparen hasieran izandako ihesaldi batek markatu du eguna, baita helmugarako 50 kilometroren faltan tropelean izandako eroriko batek ere, Anna van der Breggen (SD Worx) liderra erori baita bertan. Taldekideen laguntzarekin, baina, herbeheretarrak ez du denbora gehiegi galdu.

Azkenean, iheslariak tropelari 8 segundo eskas aterata iritsi dira helmugara, eta, ondorioz, Longo Borghiniren ahaleginak (sailkapen nagusiari begira ahalik eta denbora gehien murrizten saiatu da) emaitza eskasak eman ditu, 5 segundo bakarrik kendu baitizkio liderrari.

Azken esprintean, Célia Gery frantziarra izan da azkarrena helmugan, FDJ-Suez bere taldearentzat bigarren garaipena lortzeko, Brand eta Pegoloren aurretik.

Anna van der Breggenek (SD Worx) sailkapen nagusiko lidergoari eutsi dio, eta Demi Vollering (FDJ-Suez) minutu batera du orain, 1:24ra du Niedermaier (Canyon-Кm), 2:01era Holmgren (Lidl-Trek), 2:03ra Marlen Reusser suitzarra (Movistar) eta 2:07ra Elisa Longo Borghini (UAE).

Larunbatean jokatuko da etapa nagusia. Ibilbide laburra izango du (106 kilometro baino ez), baina Colle delle Finestre (18,5 kilometroko igoera eta batez beste % 9,2ko maldak) eta Sestrière (16,2 kilometro eta batez beste % 3,8ko maldak) igo beharko dituzte txirrindulariek.

Results powered by FirstCycling.com

Emakume kirolariak Txirrindularitza Italiako Giroa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X