4. etapa
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Reusserrek Nooijen eta Vollering gainditu ditu erlojupekoan, eta horiz jantzi da

Iragarkia
Marlen-Reusser-Movistar-4-etapa-Tour-Francia
18:00 - 20:00
Marlen Reusser suitzarra (Movistar), Dijongo podiumean. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

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Movistar taldeko txirrindulari suitzarrak, Europako eta munduko txapelduna erlojupekoan, ez du hutsik egin bere espezialitatean, eta Frantziako Tourreko laugarren etapa irabazi du, sailkapen nagusiko lidertza eskuratuz.

UCI World Tour Emakume kirolariak Txirrindularitza Frantziako Tourra Demi Vollering

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