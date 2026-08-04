Reusser supera a Nooijen y Vollering en la contrarreloj y asalta el liderato
La ciclista suiza del Movistar, campeona de Europa y del mundo en la especialidad de contrarreloj individual, no ha fallado en su especialidad y se ha llevado la cuarta etapa del Tour de Francia, con la que también consiguió ascender al liderato de la clasificación general.
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La suiza Reusser vuela en la crono y arrebata el amarillo a Haugset
La neerlandesa Lieje Nooijen (Visma) ha marcado el mejor tiempo durante gran parte de la prueba, pero finalmente la suiza Marlen Reusser (Movistar) ha batido su marca por solo 4 segundos, cumpliendo todos los pronósticos como campeona del mundo contra el crono.
Hazaña de Haugset, en la tercera etapa del Tour de Francia: gana en solitario tras una escapada de 90 kilómetros, y se enfunda el maillot amarillo
La ciclista noruega del Uno-X Mobility ha atacado a falta de 90 kilómetros para el final de la etapa, y nadie ha podido seguirle, primero, ni alcanzarla, después. Además, la campeona de Noruega se ha encaramado al primer puesto de la clasificación general.
Haugset se lleva el premio gordo tras aguantar las acometidas de Kopecky y el pelotón
La ciclista noruega se ha adjudicado la tercera etapa y también se ha hecho con el maillot amarillo. La corredora del equipo Uno-X Mobility ha sabido aguantar la persecución de la belga Lotte Kopecky (SD Worx). Usoa Ostolaza ha sido cuarta en línea de meta.
Wiebes repite victoria en Ginebra y refuerza su liderato en el Tour de Francia
La neerlandesa del Team SD Worx-Protime ha vuelto a imponer su ley al esprint en la llegada a Ginebra para sumar su segunda victoria consecutiva. El triunfo le permite consolidar su dominio en las llegadas masivas y mantener, por segundo día consecutivo, el maillot amarillo de líder de la clasificación general.
El último kilómetro y el sprint que ha decidido la segunda etapa
La líder Lorena Wiebes ha logrado su segunda victoria de etapa consecutiva en el Tour de Francia. Elisa Balsamo ha sido segunda y Marianne Vos tercera.
El último kilómetro de la 1ª etapa del Tour de Francia
La ciclista neerlandesa Lorena Wiebes (SD Worx - Protime) se convirtió en la primera líder del Tour de Francia femenino, que se disputa hasta el 9 de agosto, tras ganar la etapa inaugural en un esprint de un grupo reducido entre las favoritas para la clasificación general.
Lorena Wiebes se convierte en la primera líder del Tour tras ganar en Lausana
La neerlandesa del SD Worx – Protime ha sido más rápida que Kim Le Court (AG Insurance – Soudal) y Demi Vollering (FDJ - Suez) en la meta de de la localidad de Suiza al sprint.
EN DIRECTO: Tour de Francia, 2ª etapa (Aigle-Ginebra, 147.9 km)
Emisión en directo de la segunda etapa del Tour de Francia: Aigle-Ginebra (147,9 km).
Pauline Ferrand-Prévot defenderá su Tour ante la amenaza de Demi Vollering y Paula Blasi
La carrera se emitirá en directo en ETB1 y en kirolakeitb.eus.