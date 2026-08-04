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Reusser supera a Nooijen y Vollering en la contrarreloj y asalta el liderato

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Marlen-Reusser-Movistar-4-etapa-Tour-Francia
18:00 - 20:00
La ciclista suiza Marlen Reusser (Movistar), en el podio de Dijon. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Marlen Reusserrek Lieke Nooijen eta Demi Vollering gainditu ditu erlojupekoan
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KIROLAK EITB

Última actualización

La ciclista suiza del Movistar, campeona de Europa y del mundo en la especialidad de contrarreloj individual, no ha fallado en su especialidad y se ha llevado la cuarta etapa del Tour de Francia, con la que también consiguió ascender al liderato de la clasificación general.

UCI World Tour Mujeres deportistas Ciclismo Tour de Francia 2026 Demi Vollering

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