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2026ko Frantziako Tourreko podiuma

Iragarkia
PARIS (France), 26/07/2026.- (L-R) Second place in the overall standings Belgian cyclist Remco Evenepoel of Red Bull - Bora - Hansgrohe, overall winner Slovenian cyclist Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG, and overall third place Mexican cyclist Isaac del Toro of UAE Team Emirates XRG pose on the podium after the 21st and final stage of the Tour de France, 88.7 km route starting and ending in Paris, France, 26 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/BERNARD PAPON / POOL
18:00 - 20:00
2026ko Frantziako Tourreko podiuma. Argazkia: EFE.
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KIROLAK EITB

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Ikusi 2026ko Frantziako Tourreko podiumera igo diren txirrindulariak bere elastikoak jasotzera.

Isaac del Toro UCI World Tour Tadej Pogacar Frantziako Tourra Txirrindularitza Remco Evenepoel

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Alpe d'Huez igoera: Tadej Pogacar
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pogacarrek historia egin du Alpe d’Huezen: helmugatik 12 kilometrora jo du erasoa, atzean utzi ditu iheslariak, eta etapa irabazi du, Pantaniren marka hautsita

Frantziako Tourreko liderra ikusgarri ibili da mendate mitikoan: helmugarako 11,8 kilometro falta zirenean egin du aurrera, lasterketaren buruan zihoazen iheslariak harrapatu ditu, eta Carapaz, Lenny Martinez eta Kuss azken kilometroan gaindituta nagusitu da, Alpe d'Huez 35 minutu eta 26 segundoan igota, bide batez, Marco Pantaniren errekorra hausteko.

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