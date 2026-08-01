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Lorena Wiebes se convierte en la primera líder del Tour tras ganar en Lausana

La neerlandesa del SD Worx – Protime ha sido más rápida que Kim Le Court (AG Insurance – Soudal) y Demi Vollering (FDJ - Suez) en la meta de de la localidad de Suiza al sprint.
Lorena Wiebes Tourreko Podiumean
Lorena Wiebes en el podio del Tour de Francia. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Lorena Wiebes da Tourreko lehen liderra Lausanan irabazita
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

La ciclista neerlandesa Lorena Wiebes (SD Worx - Protime) se ha convertido en la primera líder del Tour de Francia, tras ganar la etapa inaugural con final en Lausana, en un esprint de un grupo reducido entre las favoritas para la clasificación general.

El segundo puesto ha sido para Kim Le Court, la velocista del AG Insurance - Soudal, y el tercero para Demi Vollering (FDJ - Suez), que ha intentado descolgar a sus rivales en la parte más dura de la última subida, sin éxito.

Lorena Wiebes (SD Worx - Protime), cruzando la línea de meta. Foto: EFE.

La primera etapa, con salida y llegada en la localidad suiza de Lausana y 138 kilómetros de recorrido, comprendía tres cotas de tercera categoría en el tramo intermedio y un repecho final de cuarta, en la côte Saint-François (2,6 kilómetros al 4,6 % de pendiente), con la línea de meta en lo más alto.

En ese contexto, la fuga del día ha empezado a formarse prácticamente desde la salida oficial, con la neerlandesa Maud Rijnbeek (VolkerWessels) y la española Idoia Eraso (Laboral Kutxa), a las que se unieron la checa Nikola Noskova (Cofidis) y la francesa Océane Mahé (Ma Petite Entreprise).

Mahé se ha descolgado pronto, pero su lugar en el grupo cabecero lo ha ocupado Amanda Spratt (Lidl-Trek). Eso sí, sus esfuerzos han quedado en nada ya que las cuatro han terminado por ser neutralizadas a falta de 6 kilómetros, antes de la subida final del día a la côte Saint-François.

En ella, Wiebes ha sido la más rápida para enfundarse el maillot amarillo dentro de un grupo reducido de aspirantes a la victoria.

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Mujeres deportistas Tour de Francia 2026 Ciclismo Demi Vollering

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