Lorena Wiebes se convierte en la primera líder del Tour tras ganar en Lausana

La primera etapa, con salida y llegada en la localidad suiza de Lausana y 138 kilómetros de recorrido, comprendía tres cotas de tercera categoría en el tramo intermedio y un repecho final de cuarta, en la côte Saint-François (2,6 kilómetros al 4,6 % de pendiente), con la línea de meta en lo más alto.

En ese contexto, la fuga del día ha empezado a formarse prácticamente desde la salida oficial, con la neerlandesa Maud Rijnbeek (VolkerWessels) y la española Idoia Eraso (Laboral Kutxa), a las que se unieron la checa Nikola Noskova (Cofidis) y la francesa Océane Mahé (Ma Petite Entreprise).

Mahé se ha descolgado pronto, pero su lugar en el grupo cabecero lo ha ocupado Amanda Spratt (Lidl-Trek). Eso sí, sus esfuerzos han quedado en nada ya que las cuatro han terminado por ser neutralizadas a falta de 6 kilómetros, antes de la subida final del día a la côte Saint-François.

En ella, Wiebes ha sido la más rápida para enfundarse el maillot amarillo dentro de un grupo reducido de aspirantes a la victoria.