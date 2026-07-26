Frantziako Tourra
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Aranburu eta Azparrenen adierazpenak, Frantziako Tourra amaitu berritan

Iragarkia
Aranburu eta Azparren Tourrean
18:00 - 20:00
Aranburu eta Azparren. Argazkiak: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alex Aranburu eta Xabier Mikel Azparrenekin izan gara, Frantziako Tourreko azken etapa bukatu ondoren. Lasterketa ondo joan dela adierazi dute, eta haien esperientzia kontatu digute.

Alex Aranburu Xabier Mikel Azparren Txirrindularitza Frantziako Tourra

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Alpe d'Huez igoera: Tadej Pogacar
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pogacarrek historia egin du Alpe d’Huezen: helmugatik 12 kilometrora jo du erasoa, atzean utzi ditu iheslariak, eta etapa irabazi du, Pantaniren marka hautsita

Frantziako Tourreko liderra ikusgarri ibili da mendate mitikoan: helmugarako 11,8 kilometro falta zirenean egin du aurrera, lasterketaren buruan zihoazen iheslariak harrapatu ditu, eta Carapaz, Lenny Martinez eta Kuss azken kilometroan gaindituta nagusitu da, Alpe d'Huez 35 minutu eta 26 segundoan igota, bide batez, Marco Pantaniren errekorra hausteko.

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