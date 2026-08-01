Tour de Francia
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El último kilómetro de la 1ª etapa del Tour de Francia

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LAUSANNE (Switzerland), 01/08/2026.- Netherlands' Lorena Wiebes of team SD Worx Protime celebrates after taking the win during the first stage, a 138 km loop with start and finish in Lausanne, at the 5th edition of the Women's Tour de France cycling race (Tour de France Femmes), in Lausanne, Switzerland, 01 August 2026. (Ciclismo, Francia, Países Bajos; Holanda, Suiza) EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
18:00 - 20:00
La ganadora entrando en meta. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Frantziako Tourreko 1. etapako azken kilometroa
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KIROLAK EITB

Última actualización

La ciclista neerlandesa Lorena Wiebes (SD Worx - Protime) se convirtió en la primera líder del Tour de Francia femenino, que se disputa hasta el 9 de agosto, tras ganar la etapa inaugural en un esprint de un grupo reducido entre las favoritas para la clasificación general.

Mujeres deportistas UCI World Tour Tour de Francia 2026

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