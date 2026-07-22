Los controles de madrugada han levantado polémica en el Tour de Francia. Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard fueron sometidos a controles antidopaje la noche antes de la 15ª etapa del Tour. Estos controles interrumpieron el sueño de ambos ciclistas, en esa misma etapa el ciclista danés sufrió una caída que le obligó a retirarse de la competición.

Esto ha generado un malestar general entre los competidores, Remco Evenepoel los calificó como “inhumanos”, y Pogacar aseguró que dichos controles podrían haber provocado la caída que obligo a Vingegaard a retirarse. El propio ciclista del Team Visma | Lease a Bike afirmó que “claro que es bueno que hagan controles, pero cuando afectan al descanso y al rendimiento, no creo que sean tan buenos”.

Ante estas reacciones la Unión Ciclista Internacional (UCI) ha salido a defender los controles realizados en la madrugada. Ha afirmado que la lucha contra el dopaje constituye una “prioridad absoluta”. Aún así, la UCI ha reconocido que estos controles nocturnos pueden influir en el descanso de los competidores. Pero también ha recordado que dichas pruebas fuera del horario “siguen siendo una medida excepcional, reservada para circunstancias limitadas y justificadas”.

Para la UCI es “fundamental” que todas las partes interesadas se unan y apoyen el programa antidopaje, “reconocido actualmente por las autoridades deportivas competentes como un referente en la materia”, ha afirmado la entidad.