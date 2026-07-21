¿Cuánto dinero gastan los equipos que participan en el Tour?

Jonas Vingegaard ha sufrido una caída a falta de 20 kilómetros para la meta de la decimoquinta etapa y ha tenido que abandonar la carrera. El danés, líder del Visma-Lease a Bike, se ha quejado de fuertes dolores en un hombro, y ha sido evacuado en ambulancia tras no poder volver a subirse a la bicicleta.