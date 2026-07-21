TOUR DE FRANCIA
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¿Cuánto dinero gastan los equipos que participan en el Tour?

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Tourreko gastuak taldeentzat
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zenbat diru gastatzen dute Tourrera doazen taldeek?
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KIROLAK EITB

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La propia organización de Tour garantiza un ingreso de dinero a los equipos que participan en dicha carrera. Sin embargo, en los últimos años los precios han subido y, al mismo tiempo, los gastos. Entonces, ¿cuánto gasta de media un equipo que va al Tour?

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