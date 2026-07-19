Txirrindularitza
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ZUZENEAN: Frantziako Tourreko 15. etapa, mendikoa, Champagnole-Plateau de Solaison (184 km)

Iragarkia
Frantziako Tourra 2026
18:00 - 20:00
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Frantziako Tourra 2026
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Frantziako Tourreko 15. etaparen zuzeneko emanaldia: Champagnole-Plateau de Solaison (184 km).

Txirrindularitza Frantziako Tourra

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