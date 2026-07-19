ZUZENEAN: Frantziako Tourreko 15. etapa, mendikoa, Champagnole-Plateau de Solaison (184 km)
Frantziako Tourreko 15. etaparen zuzeneko emanaldia: Champagnole-Plateau de Solaison (184 km).
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Faboritoen arteko lehia ederra, Frantziako Tourreko 14. etapako azken kilometroetan
Pogacarrek bere nagusitasuna erakutsi du mendiko beste etapa batean, bere lidergoa are gehiago sendotuz. Carapazek ere bere saiakera egin du eguneko ihesaldia sartuta, baina amaieran faboritoen taldeak harrapatu eta gainditu du.
Pogacarrek Tourra bideratuta utzi du, Le Marksteinen erakustaldia emanda
Col du Haagek mendatean egindako eraso gogorrari esker, txirrindulari esloveniarrak bakarrik zeharkatu du helmuga. Frantziako Tourrean lortzen duen 25. etapa garaipena da honakoa, laugarrena aurtengo edizioan, eta kolpe erabakigarria eman dio sailkapen nagusiari.
ZUZENEAN: Alpeetako etapa Frantziako Tourrean, Mulhouse – Le Markstein Fellering (155,3 km)
Frantziako Tourreko 14. etaparen zuzeneko emanaldia, Mulhouse-Le Markstein Fellering (155,3 km). Jardunaldi gogorra Frantziako Alpeetan, lau mendate puntuagarrirekin, horien artean lehen mailako hiru: Grand Ballon, Ballon d'Alsace eta Col du Haag.
Ion Izagirre: “Oso ihesaldi jendetsua izan da hasieratik”
Cofidis taldeko txirrindulariak gaurko etapan bizitako sentsazioak partekatu ditu, zeinetan Ballon d 'Alsace mendatea igo behar izan duten.
Schmid eta Tejadaren erasoa eta etapa erabaki duen esprinta
Mauro Schmid izan da azkarrena Frantziako Tourreko hamahirugarren etapan. Txirrindulari suitzarrak Harold Tejada gainditu du azken esprint estu batean.
Schmid Tejadari nagusitu zaio Belforteko ihesaldian
Schmidek eta Tejadak 16 kilometroren faltan jaurti dira ihesaldian, eta bien arteko lehia esprintean erabaki da. Bestalde, Tom Pidcock Tourreko podiumera igo da.
Gaviriak Tourra utzi behar izan du azken esprintean erori eta lepauztaia hautsi ostean
Caja Rural talde nafarreko txirrindulari kolonbiarra erori egin da helmugarako 200 metro falta zirenean, eta hainbat txirrindulari eraman ditu aurretik. Txirrindulariak besoa geldirik zuela zeharkatu du helmuga. Gaviria bere hirugarren Tourrean parte hartzen ari zen, baina ezin izan du bakar bat ere bukatu.
Tourreko txapeldunen lehen itzuli handiak aztergai, Xabier Usabiagaren eskutik
Paul Seixas, 19 urteko txirrindulari gaztea, eztabaidagai izan da azken hilabeteotan. Bere lehen itzuli handia izaten ari da aurtengo Tourra, baina bertan egon beharko al luke? Horren harira, txapeldunen bideak aztertu ditu Xabier Usabiagak.
Merlierren garaipena, esprintean, eta Gaviriaren helmugako erorikoa
Tim Merlierrek (Soudal) irabazi du 12. etapa, esprintean. Fernando Gaviriak (Caja Rural) eroriko garrantzitsua eduki du helmugan eta esprinta hautsi du horrek, berarekin hainbat txirrindulari eramateaz gain. Kooij (Decathlon) izan da bigarren eta Philipsen (Alpecin) hirugarren.