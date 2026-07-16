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Merlierren garaipena, esprintean, eta Gaviriaren helmugako erorikoa

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CHALON-sUR-SAONE (France), 16/07/2026.- Belgian cyclist Tim Merlier (C) of Soudal Quick-Step celebrates as he crosses the finish line to win Stage 12 of the Tour de France, a 179.1 km route from the Nevers Magny Cours Circuit to Chalon-sur-Saone, France, 16 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
18:00 - 20:00
Irudia: EFE Agencias
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Tim Merlierrek (Soudal) irabazi du 12. etapa, esprintean. Fernando Gaviriak (Caja Rural) eroriko garrantzitsua eduki du helmugan eta esprinta hautsi du horrek, berarekin hainbat txirrindulari eramateaz gain. Kooij (Decathlon) izan da bigarren eta Philipsen (Alpecin) hirugarren.

Tim Merlierrek irabazi du esprintean Frantziako Tourreko 12. etapa, Circuit Nevers Magny-Cours eta Chalon-sur-Saône artean
UCI World Tour Frantziako Tourra Txirrindularitza

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