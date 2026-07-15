FRANTZIAKO TOURRA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Esprint jendetsu eta nahasi batek eman dio garaipena Søren Wærenskjoldi

Iragarkia
NEVERS (France), 15/07/2026.- Norwegian cyclist Soren Waerenskjold (C-L) of Uno-X Mobility in action to cross the finish line and win Stage 11 of the Tour de France, a 161.3 km route from Vichy to Nevers, France, 15 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
18:00 - 20:00
Azken esprinta Neverseko helmugan. Irudia: EFE
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Uno X Mobilityko Søren Wærenskjoldek irabazi du Frantziako Tourreko 11.etapa. Esprint jendetsu batean zuloa bilatu eta garaiz erasotu du norvegiarrak eta denboraldiko lehen garaipena lortu du. Olav Kooij (Decathlon) helmugaratu da bigarren eta Jasper Philipsen (Alpecin), hirugarren.

Soren Waerenskjoldek irabazi du Vichy eta Nevers arteko Frantziako Tourreko 11. etapa, esprintean
UCI World Tour Frantziako Tourra Txirrindularitza

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X