13. ETAPA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Ion Izagirre: “Oso ihesaldi jendetsua izan da hasieratik”

Iragarkia
Ion Izagirre: "Oso ihesaldi jendetsua izan da hasieratik"
18:00 - 20:00
Ion Izagirre, Cofidis taldeko euskal txirrindularia.
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Cofidis taldeko txirrindulariak gaurko etapan bizitako sentsazioak partekatu ditu, zeinetan Ballon d 'Alsace mendatea igo behar izan duten.

Ion Izagirre Insausti Frantziako Tourra Txirrindularitza

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X