13. ETAPA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Schmid eta Tejadaren erasoa eta etapa erabaki duen esprinta

Iragarkia
Frantziako tourreko 13. etaparen ihesaldia eta azkeneko km
18:00 - 20:00
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Mauro Schmid izan da azkarrena Frantziako Tourreko hamahirugarren etapan. Txirrindulari suitzarrak Harold Tejada gainditu du azken esprint estu batean.

Txirrindularitza Frantziako Tourra

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X