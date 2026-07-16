Merlierrek bere hirugarren garaipena lortu du Chalon-sur-Saoneko esprintean
Azken kilometroan erorikoa izan da, eta hainbat txirrindulari lurrera joan dira. Ostegun honetan ere tropelak hartu du eguneko ihesaldia, eta ez da helmugara iritsi, eta azken kilometroetako saiakerek ere ez dute saririk izan.
Tim Merlier belgikarrak bere hirugarren garaipena lortu du aurtengo Frantziako Tourrean, seigarrena guztira, Chalon-sur-Saone esprint jendetsuan. Olav Kooij nederlandarra eta Jasper Philipsen herrikidea gainditu ditu helmugan.
Azken kilometroan izandako erorik batek azken esprinta desordenatu du, baina ez du helmugan oilarren arteko borroka eragotzi. Bestale, Tadej Pogacar esloveniarrak jarraitzen du sailkapen nagusiaren buruan, aldaketarik izan ez den etapan.
Merlierrek toki perfektua aurkitu du azken kilometro kaotiko batetik bizirik atera direnen artean, eta aurtengo Tourraren esprinterrik fidagarriena dela baieztatu du. Philipsen, berriz, saririk gabe geratu da berriro, nahiz eta Mathieu van der Poelek aurretik lan bikaina egin.
Tropelaren ahaleginak esprint garbia ekarriko zuela zirudienean, pilatutako tentsioa lehertu egin da. Segurtasun eremuaren barruan eta 70 kilometro orduko abiaduran, Fernando Gaviriak (Caja Rural-Seguros RGA) gurpila jo du Soudal Quick-Step taldeko txirrindulari batekin, eta erori egin da. Bidean beste hainbat txirrindulari aurretik eraman ditu; beraz, eroriko jendetsua izan da.
Erorikoak esprinter ugari utzi ditu jokoz kanpo, baina sailkapen nagusiko faborito gehienek istripua saihestea lortu dute.
Etapa hamaikagarrena, Tourreko historiako azkarrena, baino erritmo motelagoan hasi da, baina gidoia erabat aldatu da azken kilometroetan. Cote de Montagny-les-Buxyra hurbiltzean, eguneko hirugarren eta azken zailtasun puntuagarriak, elkarri mokoka hasi dira txirrindulariak, eta etengabeko eraso, azelerazio eta kontraerasok izan dira lasterketan, edozein atseden-une eragotzi dutenak.
Fase erabakigarri horretan protagonista ugari agertu dira. Michael Valgrenek, Quinn Simmonsek eta Lidl-Trekeko hainbat txirrindularik behin eta berriz astindu dute lasterketa, tropela hausten saiatuz, bai igoeran bai jaitsieran.
Erasoak bata bestearen atzetik etorri dira, atsedenik gabe. Txirrindularien eta talde txikien erasoaldiak errepikatu dira, batzuek ehunka metro eskaseko abantaila hartu dute eta beste batzuk alde arriskutsuagoak irekitzeko gai izan dira, nahiz eta tropelaren lan gogorrak saiakera guztiak zapuztu dituen.
Tim Merlier, etapa irabazlea
Tourrean hiru garaipen lortzea itzela da
Merlierrek (Soudal Quick Step) bere semea, Jules, helmugan izatearen motibazio berezia izan du gaur, eta "Tourrean hiru garaipen lortzea itzela" dela esan du.
"Nire bikotekidearen eta Jules semearen bisitak motibazio berezia eman dit garaipena lortzen saiatzeko. Jules gaztea da oraindik, baina garaipen hau gogoratuko du. Haiengatik irabazten saiatzen zara, eta berezia da hemen egotea. Hori ez da beti gertatzen. Oso pozik nago. Gaur goizean ohi baino urdurixeago nengoen", adierazi du txirrindulari belgikarrak.
"Hau ikaragarria da, bai. Iaz aukera batzuk galdu nituen, baina hau ordaina da ", azpimarratu du. Merlierrek zailtasun batzuk gainditu behar izan ditu esprintari heldu aurretik, hala nola taldearen autoarekin konexioa galtzea.
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