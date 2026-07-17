13. ETAPA
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El ataque de Schmid y Tejada, y el sprint que ha decidido la etapa

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Frantziako tourreko 13. etaparen ihesaldia eta azkeneko km
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Schmid eta ehundutako erasoa eta etapa erabaki duen esprinta
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KIROLAK EITB

Última actualización

Mauro Schmid ha sido el más rapido de la decimotercera etapa del Tour de Francia. El ciclista suizo se ha impuesto a Harold Tejada en un apretado sprint final.

Ciclismo Tour de Francia

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