13ª ETAPA
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Ion Izagirre: “Ha sido una escapada muy multitudinaria desde el principio"

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Ion Izagirre: "Oso ihesaldi jendetsua izan da hasieratik"
18:00 - 20:00
Ion Izagirre, ciclista vasco del Cofidis.
Euskaraz irakurri: Ion Izagirre: “Oso ihesaldi jendetsua izan da hasieratik”
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista del Cofidis ha compartido las sensaciones vividas en la etapa de hoy, en la que han tenido que ascender el Ballon d 'Alsace. (Video en euskera).

Ion Izagirre Insausti Tour de Francia Ciclismo

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