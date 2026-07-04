FRANTZIAKO TOURRA
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Frantziako Tourreko protagonisten adierazpenak

Iragarkia
Tourreko protagonisten adierazpenak
18:00 - 20:00
Jonas Vingegaard eta Xabier Mikel Azparren.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jonas Vingegaard, lehen etapako irabazleak, eta Xabier Mikel Azparrenek, gaur bizi dituzten sentsazioak partekatu dituzte. 

UCI World Tour Frantziako Tourra Txirrindularitza Jonas Vingegaard

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Team Visma - Lease a Bike
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Jonas Vingegaardek estreinatu du elastiko horia Team Visma - Lease a Bike taldeak irabazi ostean

Danimarkako txirrindulariak taldekako erlojupeko denborarik onena lortu du Bartzelonan jokatu den Tourreko lehen etapan, Filippo Ganna (Netcompany INEOS) bigarren sailkatuaren eta Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) hirugarren sailkatuaren aurretik. Euskal txirrindulari onena Ion Izagirre (Cofidis) izan da. Berak lortu du bere taldearen denborarik azkarrena 28. portuan amaitzeko.

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